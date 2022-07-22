Специалист Фонда Карнеги, сотрудник Программы технологий и международных отношений Гэвин Уайлд, опубликовал аналитику, в которой русофобно изложил свою точку зрения по поводу информационно-технологической деятельности Москвы.

По его мнению, начавшаяся в феврале и сопряженная с общим мнением о скоротечном крахе ВСУ технологическая экспансия провалилась с крахом. В противоположность началу спецоперации, когда СМИ Украины были заполнены новостями об РФ, спутниковая связь замолчала.

В своей статье Уайлд подмечает, что опыт 24 февраля 2022 года перенят ВС РФ у НАТО, если быть точным – имеется ввиду Югославия, 24 марта 1999 года, когда США нейтрализовали ПВО Белграда путем информационной атаки.

Однако, несмотря на кажущуюся объективность, три основных момента были упущены из внимания:

– ни один из конфликтов в современной истории не достигал такого масштаба информационного участия;

– при существовании возможности заглушить Starlink, сделать это – значит лишить Москву возможности донести свою точку зрения;

– с дальнейшим затягиванием конфликта отношение мировых СМИ к Киеву и его лидеру Зеленскому заметно ухудшается.

На данный момент становится явно ясно, что главное оружие ВСУ в данном конфликте – не техника НАТО, а станции спутникового интернета Starlink.