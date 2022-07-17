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ВС РФ не станут штурмовать центральные районы Северска в лоб, а сформируют очередной котел для украинских боевиков, пытающихся удержать город, рассказал телеграм-канал «Военкоры Русской весны». Авторы пояснили, что эта тактика неизменно приносила требуемые результаты в других городах Донбасса.

Российские подразделения вместе с Народной милицией независимых республик уже отрезали Северск от снабжения и выполнили практически все условия для формирования котла. В настоящий момент город окружен не полностью, однако это вопрос нескольких дней или даже часов.

Сейчас группировка войск “Отважные” ведет мощные артиллерийские обстрелы позиций противника, деморализует его и пробивает бреши в обороне. Это необходимо, чтобы довести наступление до логического завершения и захлопнуть в котел, выбраться из которого ВСУ уже не смогут.

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