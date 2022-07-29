Россия пока лишь говорит о возможном нанесении ударов по центрам принятия решений в Киеве, но почему-то их не атакует. Кроме того, не уничтожается инфраструктура, которая активно используется ВСУ для доставки оружия. Почему так происходит, выясняли журналисты портала «Русская весна».

Они привели мнение политолога Сергея Маркова о том, что граждане РФ могут и перестать поддерживать спецоперацию, если она будет затягиваться по времени. Киев получает американские РСЗО HIMARS, которые при наличии соответствующих ракет могут бить на 300 километров. Российские же ВС не начинают серьезное наступление и не демонстрируют каких-то громких успехов. Это может негативно повлиять на общественное мнение.

Эксперты отмечают, что спецоперация идет по плану. Сейчас достаточно проблемным рубежом является Авдеевка, в которой расположено химическое предприятие с большим запасом вредных и опасных веществ. Кроме того, город находится на возвышенности, что дает преимущество ВСУ и тормозит наступление союзных сил.

Уничтожение транспортной инфраструктуры, которое позволило бы прекратить поставки оружия, имеет и существенные минусы. Так, мирное население в случае разрушения железных и автомобильных дорог, мостов и иных объектов, просто не сможет выехать из зоны активных боевых действий.

Именно поэтому ВС РФ начнут действовать по-настоящему скорее всего после пересечения Киевом каких-то серьезных красных линий. И до этого, по мнению журналистов, осталось совсем недолго. Так как несмотря на действия российских войск во вполне «щадящем режиме», заявления Украины становятся все более агрессивными, а обстрелы мирных жителей Донбасса – все более ожесточенными. Поэтому СВО по настоящему Россия начнет совсем скоро.