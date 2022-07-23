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К демилитаризации и денацификации, которые были объявлены президентом РФ Владимиром Путиным в качестве целей спецоперации на Украине, прибавилась еще и «деморализация», сообщил политолог Евгений Михайлов.

Он пояснил, что данная цель будет достигнута с полной потерей боевого духа ВСУ, а также отметил, что с «деморализацией» активно борются президент Украины Зеленский и командование Вооруженных сил.

Михайлов прокомментировал недавнее заявление Зеленского о снижении потерь ВСУ до 30 военнослужащих в день. По мнению эксперта, это ложь, направленная на поддержание боевого духа армии. На самом же деле Киев ежедневно теряет 150-200 солдат ежедневно.

Кроме того, многие боевики принимают решение сложить оружие, либо просто дезертируют с поля боя, бросая на позициях все, что мешает быстро убегать. Это весьма серьезные признаки деморализации личного состава, поэтому от ВС РФ требуется лишь, чтобы она распространилась на все подразделения ВСУ.

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