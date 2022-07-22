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Военный эксперт Алексей Анпилогов сделал заявление о том, что необходимо для окончательного урегулирования конфликта с благоприятным исходом в интервью «Украина.ру»

В своем интервью изданию президент фонда «Основание» утверждает, что для «выздоровления» территорий Украины, находящихся на данный момент в ситуации постоянного обстрела мирных секторов, требуются демилитаризация и денацификация захваченных боевиками ВСУ территорий.

По мнению эксперта, это позволит приступить к нейтрализации угрозы артиллерийских обстрелов. На данный момент дальнобойное оружие представляет опасность как для освобожденных военными силами РФ территорий, так и для Крыма и Севастополя.

Напомним, на вооружение Украины поступали снаряды повышенной дальности, более 150 километров.

«Рецепт предотвращения этих терактов, мы знаем, уже неоднократно звучал, рецепт выздоровления – это демилитаризация и денацификация Украины, для того, чтобы у украинского руководства, во-первых не было возможностей обстреливать российскую территорию и освобожденные украинские территории …» – говорит Алексей Анпилогов.

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