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Эксперты издания “Взгляд” сообщили, что ход спецоперации приблизился к началу крупных военных событий после освобождения Лисичанска. Сейчас российские военные находятся по направлению на Славянск.

Со стороны ВСУ продолжаются попытки замедлить продвижение российских военных и союзников на новом рубеже перед Славянском. До отдельных участков фронта осталось 10 км. За Славянском новую линию обороны организовать невозможно, так как там заканчивается промышленный район Донбасса.

Эксперты отмечают, что главная особенность Донбасса заключается в плотной застройке, которая велась еще со времен СССР. Тогда города сливались в единую сеть. За Славянском ландшафт резко отличается от того, что есть в Донбассе. Там между районными центрами пустые сельскохозяйственные угодья. Именно поэтому ВСУ негде будет прятаться.

Все это свидетельствует о том, что уничтожение противника в Славянске приведет к ликвидации крупнейшей группировки ВСУ.

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