Минобороны РФ опубликовало видеозапись, которая наглядно демонстрирует эффективную боевую работу реактивных систем залпового огня «Ураган» в российской спецоперации на Украине.

Сообщается, что корректировка ударов по противнику осуществляется с применением разведывательного беспилотника «Орлан-10». Это дает возможность атаковать позиции боевиков ВСУ с расстояния в 40 километров и максимально точно поражать намеченные цели, передает издание ТАСС.

На кадрах записи видно, как «Ураган» сметает с лица земли командный пункт противника и огневые позиции, ликвидирует живую силу и боевую технику ВСУ. Сразу после залпа РСЗО меняет позицию и вновь открывает огонь.

«Ураганы» выполняют поступившие от командования боевые задачи на протяжении всего пяти минут. При этом у подразделений националистов не остается ни единого шанса сохранить в целости личный состав, технику и тяжелое вооружение.