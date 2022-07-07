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В западной части Черного моря неизвестный корабль попал под удар крылатой ракеты. Жители Одессы пишут, что с побережья виден дым на море, сообщил портал Avia.Pro.

На кадрах, появившихся в Сети, виден сам момент попадания ракеты по судну и столб дыма, поднимающийся над ним. Предполагается, что удар стал причиной сильного пожара.

В настоящий момент неизвестно, какой именно корабль попал под ракетный удар. Но тот факт, что украинские суда с февраля в море не выходили, настораживает. Тем более, что в распоряжении ВСУ имеются противокорабельные ракеты «Гарпун», способные атаковать цели с расстояния в 170 километров.

Эксперты также отмечают, что практически перед самым ударом над Черным морем появлялся противолодочный американский самолет P-8A «Посейдон».

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