Разгильдяйство личного состава стало одной из главных причин гибели крейсера «Москва», уверен военный эксперт Виктор Баранец. В интервью сайту “Украина.ру” он напомнил, что на корабле были установлены самые современные зенитно-ракетные комплексы, способные обнаруживать и сбивать противокорабельные ракеты, но по неизвестной причине их никто не активировал.

Системы ПВО должны были работать в обязательном порядке, так как крейсер находился вблизи от украинского побережья без кораблей прикрытия. Однако они не были включены, что можно объяснить только разгильдяйством моряков. По мнению Баранца, такие ошибки дают противнику возможность критиковать ВС РФ, что недопустимо, поэтому командование должно сделать соответствующие выводы.

Также Баранец прокомментировал появление на Украине новых видов вооружения ВС РФ и отметил, что спецоперация позволяет испытывать их в реальной боевой обстановке.