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Полиция увидела признаки состава преступления о распространении заведомо ложной информации об армии России со стороны юмориста Максима Галкина. Материалы для проверки переданы в Следственный комитет. Об этом у себя на странице “Вконтакте” написал блогер Гаспар Авакян.

В сообщении блогера приложен официальный ответ от Центра по противодействую экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области, который он получил на своё обращение. Авакян утверждает, что на одном из видео Галкин допустил ложные высказывания в отношении действий российской армии на Украине. Теперь делом займётся Следственное управление СК РФ по Ростовской области. Оно даст правовую оценку высказываниям артиста.

Сейчас Галкин с супругой Аллой Пугачёвой находится в Израиле. Туда, со слов юмориста, он уехал после того, как у него возникли финансовые трудности из-за отмены концертов в России и разрыва рекламных контрактов.

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