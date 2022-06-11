В Соединенных Штатах скоро могут появиться прототипы лазерных установок, способных сбивать ракеты потенциального противника, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Такое заявление он сделал в ходе проходящей в Сингапуре международной конференции «Диалог Шангри-Ла». По словам Остина, военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов слишком близко подошел к созданию прототипов высокоэнергетического лазерного оружия, передает РИА Новости.

Также глава Пентагона рассказал о других приоритетных проектах американского ВПК. К ним относятся беспилотные аппараты – как летательные, так и надводные или подводные, разработка новых технологий для самолетов-невидимок, работа над высокоточными боезарядами с системами самонаведения и ракетными комплексами.