Дмитрий Киселев напомнил сбежавшему в Израиль Максиму Галкину о том, как он получал деньги за работу на федеральных каналах России. Такое заявление было сделано после того, как Галкин сообщил, что никогда не зарабатывал деньги за счет государства.

Ведущий Дмитрий Киселев отметил, что Максим Галкин пытается ввести своих поклонников в заблуждение. Ранее Галкин опубликовал видеообращение, в котором заявил, что никогда не рассчитывал на помощь от государства, поэтому всегда был независимым комиком. В связи с этим он имеет право говорить гадости о чиновниках и политиках в своих выступлениях.

По словам Киселева, артист недоговаривает. Он всегда работал на федеральных каналах, а значит получал деньги из государственного бюджета. Кроме того, он выступал на корпоративах “Газпрома”, а это тоже государственная корпорация.