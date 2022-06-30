Фестиваль традиционной казачьей культуры «Славьтесь, славьтесь казаки» пройдет в Бердске Новосибирской области с 30 июня по 4 июля.

В рамках мероприятия состоятся выступления казачьих музыкальных коллективов, мастер-классы по казачьей песне и плясу. Сам фестиваль, который посвящен 30-летию новосибирского казачьего ансамбля «Майдан», пройдет на нескольких площадках, центральной из которых станет Бердский острог.

«Мы, областной центр русского фольклора и этнографии, в июле собираемся провести казачий фестиваль. Приглашаем: в начале июля здесь будут казаки, рубать шашками, петь, плясать и показывать мастер-классы», — говорит художественный руководитель областного центра русского фольклора и этнографии Евгения Скальская.

На фестиваль приедут гости из других регионов: Волгоград, Воронеж и Самара отправят своих казаков на четырехдневный праздник казачьей культуры. По замыслу организаторов мероприятия, фестиваль должен стать средством популяризации казачества, и традиционных искусств, стать способом воспитания патриотизма среди молодежи.

В то же время необходимо отметить, что патриотизм вряд ли заключается в размахивании шашкой и казачьих песнях. Во все времена настоящие патриоты были готовы встать на защиту Родины, а с этим у современных казаков не все так гладко: за четыре месяца с начала спецоперации на Украине многотысячные казачьи войска смогли набрать лишь несколько сотен человек, которые изъявили желание отправиться добровольцами на фронт.

Большинство же из тех, кто гордо называет себя потомком казаков, предпочитает нести службу в тылу, выполняя полицейские функции и работая на раздаче гуманитарки. Настоящих же боевых казачьих подразделений в зоне СВО до сих пор остается крайне мало.