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Недостаток профессиональных боевых пилотов в составе украинской армии вынуждает ее командование набирать летчиков из Восточной Европы, сообщил портал «Военное обозрение».

Авторы публикации напоминают, что несколько дней назад появилась информация о сбитом штурмовике ВВС Украины Су-25, которым управлял летчик из Прибалтики. При этом выяснилось, что это был его первый вылет в составе украинской армии. Самолет летел на небольшой высоте, но российские средства ПВО все равно сумели его обнаружить. При этом пилот не успел катапультироваться и погиб.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что привлечение летчиков из Восточной Европы – это вынужденная мера, так как большинство пилотов ВВС погибли еще в первые дни во время попыток сопротивляться превосходству в воздухе российских военно-космических сил.

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