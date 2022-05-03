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Программу “Сегодня вечером” вместо Максима Галкина будет вести народный артист России Николай Цискаридзе. Передача вернётся в эфир уже 7 мая. В новом выпуске будут вспоминать песни из советских фильмов о Великой Отечественной войне.

Фрагмент передачи уже появился в сети. На кадрах видно, что в роли ведущего выступает Цискаридзе.

Ранее шоумен и пародист Максим Галкин выступил с критикой специальной военной операции на Украине. После этого его слова в довольно резкой форме прокомментировали журналисты на центральных телеканалах.

Максим Галкин сейчас находится в Израиле, заявляя, что в России в одночасье остался без работы. Позже начали появляться сведения, что из проектов на Первом канале Максима Галкина исключают. Так, уже 28 апреля начала поступать первая информация, что программу “Сегодня вечером” шоумен больше вести не будет.

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