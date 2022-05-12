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ВСУ попытались перебросить по понтонной переправе через реку танковое подразделение и мотострелковую роту, однако эта попытка завершилась эпичным провалом. Артиллерия ВС РФ эффективно отработала по противнику, лишив его техники, пишет портал Avia.Pro.

Сообщается, что 5 танков, которые уже выехали на переправу, были отправлены под воду. Еще шесть артиллерия уничтожила на берегу. Та же участь постигла и 17 бронемашин, которые также должны были преодолеть водное препятствие.

Авторы публикации разместили фотографии, на которых видно, что несколько грузовиков все же сумели перебраться на другой берег. Однако это им не помогло, так как снаряды нашли машины и там. Место этого боя не раскрывается, так как ожидается информация из официальных источников по количеству уничтоженной техники и живой силы.

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