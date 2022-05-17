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Программа Maurizio Costanzo Show на итальянском телевидении была экстренно приостановлена из-за драки, которая началась между критиком искусства Витторио Згарби и журналистом Джампьеро Мугини. Причиной конфликта стало отношение России и Запада.

Витторио Згарби назвал все запреты на выступления российских артистов и спортсменов формой фашизма. Зрители в студии поддержали его бурными аплодисментами.

Критик отметил: «Это люди, у которых есть достоинство и любовь к искусству! Их нужно защищать! Нельзя наказывать искусство, музыку».

Но журналист Мугини заявил, что у россиян есть выбор. Они могут высказаться против своего президента и ведения спецоперации. Згарби отметил, что для свободного творчества это недопустимо. После этого журналист встал и толкнул критика.

Он отметил: «Ты распускаешь руки, да ты хуже Путина! Дерьмо ты собачье! Выгоните этого придурка из студии».

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