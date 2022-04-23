Военный историк Юрий Кнутов напомнил, что в ходе первой фазы спецоперации РФ на Украине Минобороны сообщало о 1350 погибших военнослужащих, а также объяснил эти потери. Он отметил, что на первом этапе российские военные атаковали исключительно националистические батальоны, а не ВСУ, передает портал “Украина.ру”.

По словам Кнутова, изначально предполагалось, что после уничтожения нацистов ВСУ будут лояльнее относится к российской армии и перейдут на ее сторону. Однако эти ожидания не оправдались.

На втором этапе ВС РФ начали действовать иначе, благодаря чему число потерь сразу же уменьшилось в разы. Выяснилось, что разделять бойцов украинской армии и неонацистов нет никакого смысла, поэтому тактика боевых действий существенно изменилась.