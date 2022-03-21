Эдуард Басурин, представитель Народной милиции Донецка, рассказал, что по мнению многих экспертов глава Украины Владимир Зеленский на самом деле не имеет отношения к управлению украинскими войсками. Об этом сообщает РИА Новости.

Басурин в эфире телеканала Россия 24 заявил, что Зеленский не имеет возможности управлять вооруженными силами Украины, он только имитирует эту деятельность. В действительности украинской армией управляет какой-то другой человек.

Специальная операция на территории Украины началась в конце февраля по инициативе российского правительства. Владимир Путин заявил, что задача этой операции – защитить мирное население Донбасса, которое в течение долгих лет страдает от обстрелов со стороны Киева. Путин запланировал провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Удары наносятся только по ВС Украины и по военной инфраструктуре страны.