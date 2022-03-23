Сразу два вертолета ВСУ вылетели из Черновицкой области в румынский город Клуж. Эксперты портала Avia.Pro предположили, что винтокрылые машины должны доставить на Украину неизвестное пока оружие.

По мнению специалистов, все дело в предупреждении России о недопустимости поставок вооружений Киеву со стороны Запада. Москва заявила, что любой караван с оружием, пересекающий украинскую границу сразу же превратится в легитимную цель для ВКС РФ. Поэтому в НАТО скорее всего предложили Киеву самостоятельно забирать боевые системы с территорий восточноевропейских государств.

Ранее Североатлантический альянс использовал в качестве перевалочной базы польских город Жешув. Однако сейчас принято решение отказаться от данного маршрута. Черновицкая область располагается вдали от средств ПВО РФ, поэтому ВСУ пытаются доставлять вооружение через нее.