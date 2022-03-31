Главное разведывательное управление при Минобороны Украины грозит выложить в Сеть персональные данные на военнослужащих белорусских ВС и всех членов их семей.

Ведомство на официальной странице в социальной сети Facebook (экстремистская организация, запрещенная в России) разместило пост с упомянутой выше угрозой. В нем говорится, что ГУР владеет подробной информацией о каждом военнослужащем белорусской армии. Если они будут втянуты в боевые действия на территории Украины, то эти сведения попадут в открытый доступ.

Также представители ГУР выражают надежду, что белорусские военные проявят благоразумие и не станут идти на поводу у командования. Если они хотят убедиться в серьезности намерений, то ведомство готово подтвердить ее соответствующими публикациями с личными данными бойцов.