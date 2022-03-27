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ВС РФ должны прекратить легитимизацию украинских властей и формировать новые властные структуры из пророссийских добровольцев в городах соседней страны. Такую рекомендацию дал экс-глава Минобороны Донецкой народной республики.

Он пояснил, что на тех территориях, которые уже находятся под контролем российских властей, нужно срочно активизировать работу с пророссийскими силами. Они должны составить местную власть, а также войти в состав новосозданной полиции для поддержания порядка.

Кроме того, для достижения быстрого успеха в специальной операции на Украине Москве необходимо объявить как военную, так и экономическую мобилизацию. Экономику страны нужно срочно переводить на военные рельсы. Это даст возможность гораздо более эффективно снабжать Вооруженные силы всем необходимым.

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