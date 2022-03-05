Политолог Евгений Сатановский заявил, что Германии не сойдёт с рук поставка Украине оружия. Об этом сообщает издание «Взгляд».

Как отмечается, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал решение стран-членов НАТО отказать Украине, а также Грузии в принятии в Альянс. По его словам, в НАТО над этим вопросом даже не думали серьёзно.

Однако, как отметил Сатановский, решение не принимать Украину в НАТО абсолютно не мешает западным странам слать Киеву вооружение. Он отметил, что занимаются этим частные военные компании и эти действия в будущем будут представлять немалое значения для взаимоотношений с Россией.

«Если канцлер Германии Олаф Шольц думает, что в России кто-нибудь забудет об этом, то он глубоко ошибается», − заявил Сатановский.

Политолог отметил, что сейчас необходимо довести до конца спецоперацию на Украине.

Ранее мы сообщали, что в Германии местным жителям предложили экономить электричество, чтобы нанести ущерб Путину. С таким призывом выступил глава минэкономики Германии Роберт Хабек.