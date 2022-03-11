Владимир Корнилов, политолог, рассказал газете Взгляд о важности освобождения Волновахи. Это один из основных городов Донецкой Народной республики. Из-за того, что город был захвачен украинскими силовиками, войска ДНР не могли продвигаться в южном направлении.

Теперь же, как подчеркнул политолог, когда Волноваха находится в руках военных ДНР, мариупольская группировка военных сил Украины оказалась отрезана и не сможет получить помощь извне.

Также занятие данной территории даст возможность бойцам Донецкой Народной республики взять курс и на север. Далее получится заблокировать ту группу силовиков ВСУ, которая сейчас ведет обстрелы Горловки и Донецка.

Ранее Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны РФ, рассказал, что военные силы ДНР полностью освободили город Волноваху.