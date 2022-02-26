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Киев хочет устроить на Украине настоящую бойню, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала появившиеся в Сети видеозаписи с раздачей оружия всем желающим.

Напомним, что процесс получения карабинов, автоматов и другого стрелкового вооружения упростил своим указом президент Украины Владимир Зеленский. Теперь любой гражданин страны, способный удержать оружие в руках, может получить его просто по предъявлению паспорта.

«Раздача оружия — это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключенных? Чтобы уже закончилось просто бойней», – заявила Захарова.

Ранее она подчеркнула, что специальная военная операция РФ направлена на прекращение войны, а не на развязывание нового вооруженного столкновения.

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