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Российские военные эксперты рассказали изданию E1.RU о возможных вариантах развития событий на Украине и высказали предположения, когда спецоперация РФ может завершиться.

Так, военный журналист Денис Колчин признал, что нынешняя операция сильно отличается от того, что было в 2014 году в Крыму. Тогда удалось обойтись без ракетных ударов. Достаточно было заблокировать войсковую часть и полуостров перешел под контроль РФ.

Он также отметил, что фактически операция России является «разморозкой» конфликта. Ее длительность будет зависеть от сопротивления ВСУ, а после завершения с новой силой может вспыхнуть партизанская война.

Сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич уверен, что уже через неделю спецоперация будет завершена победой РФ. Также он отметил, что после ее завершения пройдут досрочные выборы президента Украины.

Военный аналитик Виктор Литовкин напомнил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. Он также отметил, что страны НАТО не будут вмешиваться в конфликт, а Россия пойдет на переговоры только тогда, когда Киев заявит о готовности принять все ее условия.

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