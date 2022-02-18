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Канадский премьер Джастин Трюдо, который ввел режим чрезвычайное положение из-за протестов дальнобойщиков, считает, что поступает так же, как и его знаменитый отец, занимавший пост главы правительства в начале 70-х годов прошлого столетия. Однако он сильно ошибается, пишет издание «Взгляд».

Авторы напоминают, что Трюдо-старший в свое время также «отменил демократию», что сделало его фактически «отцом нации», Но в ситуации с Квебеком у него не было иного выбора, так как власти противостояли реальные бандиты и террористы.

Младший Трюдо фактически сделал то же самое, однако боролся он совсем не с «отморозками», а с протестующими, которые не выдвигали каких-то радикальных либо невыполнимых требований. При этом он назвал их маргиналами, а либеральная пресса и вовсе окрестила «фашистами».

Именно поэтому Джастин Трюдо не может претендовать на лавры своего отца, а является лицемерным и трусливым политиком.

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