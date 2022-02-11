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Израильские учёные обнаружили связь между дефицитом витамина D в организме человека и тяжёлым течением ковида, который вызывает коронавирусная инфекция. Своё исследование они опубликовали в журнале Plos ONE. 

Чтобы найти зависимость, учёные изучили истории болезни более 1,1 тысячи человек с весны 2020 года до начала февраля 2021-го. Пациентов при этом разделили на несколько групп в зависимости от тяжести течения болезни. Оказалось, что среди тех граждан, у кого наблюдалось тяжёлое течение ковида, в организме был низкий статус витамина D (его наличие отслеживали по результатам анализов). Таких пациентов из общего числа было свыше 87%. У остальных пациентов, которые были заражены коронавирусной инфекцией, уровень витамина был в пределах необходимой нормы. 

Кроме этого, учёные установили, что пациенты, у которых в организме был отмечен дефицит витамина D, в 14 раз чаще страдали от тяжёлого течения ковида, чем пациенты с приемлемым уровнем. 

Со слов учёных, благодаря исследованию удалось получить доказательства того, что витамин D играет важную роль в защите организма от тяжёлой формы заражения коронавирусной инфекцией. В дальнейшем этом может послужить основной для разработки лекарств от ковида. 

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