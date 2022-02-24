Признание Россией независимости ДНР и ЛНР раскололо Соединенные Штаты, политики которых не сумели прийти к соглашению по санкциям. Именно поэтому введенный США пакет оказался гораздо мягче, чем прогнозировали даже российские эксперты.

Это подтверждает и курс рубля, который после объявления об американских рестрикциях начал расти. Вполне вероятно, что ожидались гораздо более серьезные санкционные меры, однако США не стали вводить их после признания республик.

В беседе с изданием «Взгляд» эксперты отмечают, что в некоторых сферах рестрикции США выглядят даже смешно, так как под их удар попали футбольный клуб ЦСКА, хостинг RuTube и сотовые операторы.

Кроме того, в качестве «наказания» России ранее назначенные встречи отменили сперва госсекретарь Энтони Блинкен, планировавший провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а затем и президент Джо Байден, которого французский лидер Эммануэль Макрон сумел уговорить на саммит с главой государства Владимиром Путиным.