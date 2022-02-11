ВВС США перебросили из Англии в Польшу восемь истребителей F-15 Eagle, мотивируя это «укреплением обороны НАТО на фоне сохраняющихся опасений российского вторжения в Украину». Одновременно в Великобританию прибыли четыре бомбардировщика B-52 Stratofortress. Об этом сообщает военное издание Stars & Stripes. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Четыре B-52 с базы ВВС США Майнот в штате Северная Дакота отправлены на британскую авиабазу Фэрфорд. По словам командования ВВС США в Европе и Африке (USAFE-AFAFRICA), это мероприятие осуществляется в рамках «давно запланированной ротации бомбардировщиков», не имеющей отношения к продолжающемуся «украинскому кризису». Командование подчеркивает, что ротация американских стратегических бомбардировщиков в Европе происходит с 2018 года.

Во время перелета в Фэрфорд вблизи европейского воздушного пространства B-52 сопровождали британские истребители «Тайфун» и португальские F-16, приписанные к миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Исландии.

По данным USAFE-AFAFRICA, B-52 намерены тренироваться в совместных действиях с британскими авиадиспетчерами, ответственными за координацию авиаударов для поддержки сухопутных войск.

По словам официальных представителей ВВС США, истребители F-15, приписанные к 48-му истребительному авиаполку Королевских ВВС на авиабазе Лейкенхит в Англии, прибыли в четверг на польскую авиабазу Ласк. Планируется, что они будут работать вместе с польскими и датскими истребителями F-16, которые уже выполняют миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства с авиабазы Шяуляй в Литве, о чем также сообщает USAFE-AFAFRICA.

«Дополнительные истребители укрепят боеготовность и сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать военную мощь на Украине и вокруг нее», – говорится в заявлении командования. «Воздушная охрана НАТО в странах Балтии является обычной обязанностью союзников по НАТО в мирное время. Они защищают воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы, у которых нет своих истребителей», – напоминает Stars & Stripes.

В публикации The Drive по этому поводу ограничились намеком: американские F-15C/D стали прежде всего реакцией на начало серии крупномасштабных военных маневров российских войск в Беларуси. В связи продолжением западной кампании о «российском вторжении в Украину» американские аналитики предположили, что эти силы передового базирования могут принять участие в такой операции или иным образом отвлечь внимание.

«Решение о развертывании именно F-15C/D вполне могло быть принято с учетом оборонительного характера миссии. «Светло-серый» Eagle, как нередко именуют эту модификацию, более специализирован для задач противовоздушной обороны, поскольку этой версии истребителя не хватает наступательных возможностей для наземных атак в сравнении с F-15E Strike Eagle и F-16 ВВС США, которые также базируются в Европе», – уточняет The Drive.

Издание также указывает на многочисленные российские истребители, в том числе многоцелевые Су-35С и штурмовики Су-25СМ, которые прибыли в Беларусь. Истребители Су-35С несут временное «боевое дежурство» на авиабазе Барановичи, расположенной чуть менее чем в 500 км к востоку от Ласка. Они переброшены со своей постоянной базы в Восточном военном округе России.

Российские Ту-22М3 Backfire также недавно совершали полеты над Беларусью. В этом месяце пары ракетоносцев совершили два вылета в воздушном пространстве Беларуси в сопровождении российских многоцелевых истребителей Су-35С и белорусских Су-30СМ . «По крайней мере, один из бомбардировщиков был отмечен вооруженным ракетами Х-32, которые способны нести ядерную боеголовку», – отмечает The Drive.