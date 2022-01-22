Соединенные Штаты в случае гипотетического вооруженного противостояния между РФ и Украиной наделят Польшу такими же полномочиями, как Западную Германию в эпоху холодной войны. Эксперты издания Onet пояснили, что Варшава будет пользоваться безоговорочным покровительством Вашингтона, а если поведет себя правильно, то даже сможет разместить ядерное оружие на своей территории.

Автор публикации Витольд Юращ уверен, что война между Украиной и РФ неизбежна. Сейчас остались вопросы только по дате и масштабу противостояния. РФ «в любом случае нападет» на соседнюю страну, так как президент Владимир Путин «мечтает возродить Советский Союз».

Неизвестно лишь, попытается ли Россия захватить всю Украину целиком, либо удовлетворится только Донбассом. Второй вариант нельзя исключать, так как Москва не хочет «адских санкций» от Запада и будет действовать чрезвычайно осторожно.