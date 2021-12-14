На новостном портале «Авиа.про» сообщили о появлении в Сети видео, на котором французский пилот пытается «стряхнуть» со своего хвоста Су-27 российских ВКС.

Отмечается, что данное происшествие случилось над черноморской акваторией неподалеку от берегов Крымского полуострова. Французский летчик находился за штурвалом истребителя Rafale. Авторы материала напоминают, что во Франции не раз заявляли о превосходстве данного самолета над Су-30 и Су-35, но в итоге ему не удалось скрыться даже от советского Су-27.

Журналисты заявляют, что Rafale пытался уйти от преследующего его российского истребителя в течение тридцати минут, но у него это не вышло. Однако на представленных кадрах при этом не видно, чтобы французский летчик выполнял какие-либо маневры, а во французском Минобороны пока никак не прокомментировали данный инцидент.