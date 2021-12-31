Испытания новой российской системы противоракетной обороны С-500, проведенные в Арктике, стали предметом внимания аналитиков американского военного издания Military Watch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

После более чем десятилетней разработки и сентябрьского сообщения о принятии на вооружение российский зенитно-ракетный комплекс дальнего действия С-500 был испытан в арктическом регионе. Согласно сообщениям нескольких российских государственных СМИ, ракета была запущена «по гиперзвуковой цели», которую успешно поразила. Предполагаются и дальнейшие испытания С-500, хотя новых подробностей о системе не указано.

В СМИ добавляют, что прототипы системы С-550, впервые анонсированной в ноябре, все еще находятся в стадии разработки. Эта система считается производной от С-500, более специализированной на противоракетной обороне. Ожидается, что обе системы встанут на вооружение в качестве нового поколения средств ПВО и ПРО. В системе ПРО они также будут служить вместе с грядущим комплексом А-235, развернутым только для защиты Москвы и соседних регионов.

Системы предыдущих поколений, включая все существующие в настоящее время варианты С-300, также обладают способностью нейтрализовать стратегические баллистические ракеты, хотя их дальность действия гораздо более ограничена.

Наиболее совершенная из прежних система С-400, поступившая на вооружение с 2007 года, способна перехватывать гиперзвуковые ракеты со скоростью около 8 Маха, что показали учения как внутри страны, так и у экспортных заказчиков. Ожидается, что С-500 сможет перехватывать цели на большей скорости – порядка 10 Маха.

Помимо защиты от баллистических ракет, С-500 способен поражать широкий спектр целей на экстремальных дистанциях, включая крылатые ракеты, всевозможные самолеты, а также спутники и космические самолеты. Предполагается, что спецификации системы стали более амбициозными уже во время разработки, что и привело к задержкам. Но это может быть уже подготовленным ответом на угрозы со стороны будущих американских систем вооружений, включая космические самолеты и новые бомбардировщики-невидимки B-21.

Пока что остается неясным, явились ли испытательные запуски С-500 в Арктике частью долгосрочного развертывания и даже то, была ли используемая в испытаниях система серийной моделью. Тем не менее, появление в Арктике С-500 последовало за развертыванием в этом регионе С-400 и других высокотехнологичных средств, таких как перехватчики МиГ-31БМ. Это отражает более широкую тенденцию к тому, что Арктика является приоритетным районом для развертывания Россией новых систем вооружений наряду с Западным военным округом, на который приходится основная часть сил НАТО.