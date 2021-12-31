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Снегопады и некачественная работа коммунальщиков обернулась ростом числа аварий в Санкт-Петербурге. За последние 24 часа в городе на Неве зафиксировано 301 дорожно-транспортное происшествие.

Губернатор Александр Беглов и чиновники Смольного уже не раз сталкивались с критикой из-за ситуации с уборкой снега и наледи на дорогах. Так, один из подписчиков Telegram-канала «Протестный Петербург» пожаловался, что его машину «кидает в разные стороны».

«Позвонил на горячую линию комитета по благоустройству, а там мне сказали, что у них уже праздник, тоже хотят отдыхать. Вот такое отношение к уборке», — посетовал горожанин.

Коммунальные службы до сих пор не могут справиться с последствиями снежных циклонов, пришедших в Петербург в декабре. Как следствие — местные жители в преддверии Нового года рискуют получить травмы из-за недостаточно высокого уровня подготовки Смольного к заморозкам.

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