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Дмитрий Соловьев, академик РАН, в рамках беседы с журналистами раскрыл основные особенности омикрон-штамма SARS-CoV-2, включая его симптомы.

Согласно его словам, новый вариант в настоящее время обнаруживают почти во всех странах мира, так как скорость его распространения в 2-4 раза превышает аналогичный показатель «Дельты». Точной информации пока нет, так как исследования по данному вопросу все еще продолжаются. Кроме того, новый штамм может «ускользать» от иммунной системы, сформированной как естественным путем, так и прививками.

При этом врачи заявляют, что у многих зараженных болезнь протекает в легкой форме, а по своим симптомам она напоминает обычные ОРВИ. Речь идет об усталости, слабости и сильном першении в горле. У некоторых инфицированных увеличивается температура. Однако данный вариант может быстрее вызвать пневмонию – на это уходит всего 3-5 дней. Он также иногда приводит к возникновению необычной сыпи у детей.

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