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На новостном портале Avia.pro, сославшись на видео, опубликованное вооруженными силами Украины, отметили, что украинские солдаты ликвидировали 2 танка ЛНР, используя ПТРК Javelin американского производства.

Появившийся в Сети ролик был снят в окрестностях поселения Попасная. На его кадрах можно увидеть 2 единицы бронетехники, в которые попадает противотанковая ракета. Журналисты отмечают, что украинцы впервые публично рассказали об использовании данных ракетных комплексов в Донбассе.

На размещенной записи демонстрируется момент пуска двух реактивных снарядов из «Джавелина». Первый из них выполнил «вираж», но не смог уничтожить цель, а второй полетел по прямой траектории и попал в один из танков. Взрыв оказался настолько мощным, что была поражена и вторая боевая машина.

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