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Госдеп США обвинил Россию в том, что она не даёт ответы на вопросы, которые касаются обвинения в применении химического оружия.

Как сообщается, некоторое время назад США и ещё 44 страны направили России ряд вопросов, касающихся инцидента с Навальным. На ответ было дано 10 дней. Затем в Twitter Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению договоренности при госдепартаменте появилось сообщение, в котором заявляется о том, что Россия на поставленные вопросы ответа не дала. Как было указано, Москве следует отчитаться о применении «новичка» во время нападения на Навального.

Посольство России, также в Twitter, в ответ заявило, что бюро нужно как следует изучить документы, которые Россия предоставила в ОЗХО, вместо того, чтобы распространять фейковые новости. Россия, как указывается, ещё в начале октября предоставила ответ, а также подготовила встречный демарш.

Ранее Госдеп США заявил, что в Америке было уменьшено число ядерных боеголовок. В итоге сейчас в стране наименьшее количество боеголовок за всю историю ядерной державы.

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