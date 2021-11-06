читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появилась новая видеозапись, подтверждающая, что Украина все-таки атаковала ополченцев Донбасса с применением беспилотного аппарата «Байрактар ТБ2». Ранее ВСУ уже выкладывали фрагмент видео, однако он не убедил, что запись сделана именно на территории ДНР, а не в Сирии или Нагорном Карабахе, пишет портал Avia.Pro.

На новой записи видно, что БПЛА проводит разведывательную миссию, причем делает это продолжительное время. После этого он атакует гаубицу ополченцев. Украинские военные, как можно услышать в ролике, собирались ударить его раз, но по неизвестным причинам этого не сделали.

Ранее Минобороны Украины опровергло достоверность видео и даже попыталось выставить виновной Россию. Однако новый ролик доказывает, что удар все же наносился. Причем силы ПВО Донбасса и российские комплексы, которые находятся не дальше 70 км от места событий, не сумели обнаружить беспилотник.

Вам может понравиться

Администрация США назвала главным приоритетом выявление источников коронавируса

Определение точного происхождения коронавирусной инфекции является приоритетным направлением деятельности американской администрации. Такое заявление сделала Карин Жан-Пьер, представляющая пресс-службу Белого дома. Она отметила, что США продолжают работать над версией, по которой

Пушков прокомментировал критические заявления Байдена в адрес России

Байден своими обвинениями в адрес России и Китая просто пытается подтвердить американское превосходство над миром. Однако сейчас он не в том положении, чтобы вообще кого-то обвинять, уверен российский сенатор Алексей

Глава Ростеха Чемезов: Летный час истребителя Checkmate в 7 раз дешевле, чем у F-35

Летный час новейшего российского истребителя Су-75 обойдется в семь раз дешевле, чем у американского самолета F-35. При этом по своим характеристикам Checkmate ни в чем не уступит широко разрекламированному конкуренту,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 6 ноября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 6 ноября – пасмурно, до 13 °C | Подольск: погода, 6 ноября – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 6 ноября – переменная облачность, до 17 °C |