В Сети появилась новая видеозапись, подтверждающая, что Украина все-таки атаковала ополченцев Донбасса с применением беспилотного аппарата «Байрактар ТБ2». Ранее ВСУ уже выкладывали фрагмент видео, однако он не убедил, что запись сделана именно на территории ДНР, а не в Сирии или Нагорном Карабахе, пишет портал Avia.Pro.

На новой записи видно, что БПЛА проводит разведывательную миссию, причем делает это продолжительное время. После этого он атакует гаубицу ополченцев. Украинские военные, как можно услышать в ролике, собирались ударить его раз, но по неизвестным причинам этого не сделали.

Ранее Минобороны Украины опровергло достоверность видео и даже попыталось выставить виновной Россию. Однако новый ролик доказывает, что удар все же наносился. Причем силы ПВО Донбасса и российские комплексы, которые находятся не дальше 70 км от места событий, не сумели обнаружить беспилотник.