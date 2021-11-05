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Военнослужащие ВСУ сняли на видео мощную атаку на свои позиции со стороны самопровозглашенной ДНР. Удары ополчения наносились по окрестностям населенного пункта Катериновка.

Портал Avia.Pro сообщил, что 120-миллиметровые минометы, которые задействовали защитники Донбасса, частично разрушили позиции украинских войск. Однако погибших и раненых нет.

По словам военных, град ударов посыпался на позиции ВСУ после отправки беспилотного аппарата для корректировки огня по ополченцам. Атака на упреждение удалась – военнослужащие впали в настоящую панику и моментально растеряли боевой дух. Один из бойцов совершенно случайно записал на видео мощный минометный удар.

Атака ополчения вполне логична, так как именно Катериновка сейчас является одним из основных плацдармов для возможного наступления украинских войск на ДНР. Вполне вероятно, что целью обстрела было ослабить находящиеся рядом с населенным пунктом подразделения.

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