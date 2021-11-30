В 2022 году Владимир Путин и Джо Байден могут провести новую встречу. Об этом сообщили собеседники The Washington Post.

В начале ноября в Москве побывал Уильям Бернс – глава ЦРУ США. Целью его визита было обсуждение с властями РФ отношений между США и Россией. Кроме того, как выяснилось, он также разговаривал насчёт возможности новой встречи лидеров США и России. Произойти эта встреча, как было предположено, может в первом полугодии следующего года.

Отмечается, что встреча даст США больше времени для того, чтобы вместе с союзниками из Европы добиться единства в отношении Москвы. Кроме того, это может помочь в возрождении процесса разрешения конфликта в Донбассе. Официально Белый дом возможность встречи не прокомментировал.

Ранее авторы агентства The Guardian заявили, что Владимир Путин поставил Джо Байдену ультиматум касаемо Украины. Как было заявлено, поддержка суверенитета Украины может привести к тому, что Киев придётся защищать от армии России.