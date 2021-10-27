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В США началось расследование военных преступлений, которые совершили в Донбассе семеро американцев.

Одним из обвиняемых является Крейг Лэнг – ранее он участвовал в военных действиях в Ираке и Афганистане. Его обвиняют в том, что он занимался пытками жителей Донбасса. Кроме того, есть сведения, что он их убивал. Участие в боевых действиях на Донбассе он принимал с 2015 года. Как уточняется, он находился в составе «Правого сектора», а также был командиром спецотряда Task Force Pluto. В украинских СМИ его называли героем.

Во время расследования эксперты посетят базу под Новогродовкой. Здесь, как сообщается, Лэнг занимался утоплением женщины – возможно, он устраивал пытки водой.

Сейчас Лэнг пребывает в Киеве, его поместили под «домашний арест». Решается вопрос об его экстрадиции в США. В самой Америке он фигурирует в деле о двойном убийстве, и, вероятно, по этой причине началось расследование и других действий американца.

Недавно мы сообщали о том, что миссия ОБСЕ обвинила ополчение Донбасса в нарушении мирных договоренностей. При этом ранее украинские военные захватили представителя наблюдательной миссии со стороны ЛНР.

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