Испанская ассоциация Nueva Vida принесла извинения за социальную рекламу, которая показывала «меню русских проституток».

Так, в рекламе изображено меню, в котором предлагалась «русская девственница + кокаин» за 50 евро. Также указывались имена нескольких русских женщин и расценки. Реклама вызвала большое возмущение со стороны россиян, которые проживают в Испании.

Также своё критику выразили посольство России в стране и Русским дом. Спустя некоторое время рекламные баннеры начали убирать, а представитель ассоциации Лурдес Хименес принесла извинения перед теми, кто оскорбился из-за рекламы. Она отметила, что организация защищает женщин, которые подвергаются жестокому обращению и сексуальному насилию. Согласно её заявлению, плакаты не несли цели кого-либо обидеть.

Кроме того, Хименес указала на то, что в Испании большинство проституток являются иностранками, и, по её словам, «проституция имеет национальность».

Ранее мы сообщали о том, что россияне вошли в число людей, которые приобретают в Испании самое дорогое жильё. Так, в среднем они тратят 2,1 тысячи евро за один квадратный метр.