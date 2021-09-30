Как сообщает пресс-служба “Первого канала”, в начале следующего месяца зрители смогут увидеть ведущих любимой телепередачи на космодроме. Отметим, что соответствующие эфиры запланированы на 1 и 4 октября 2021 года.

Примечательно, что уже 5 октября на пусковой площадке будет произведён запуск корабля “Союз МС-19”. И сама программа обещает быть максимально “оперативной”, чтобы погрузить зрителя в тему с головой. Как известно, студия “Первого канала” была оборудована в непосредственной близости от пусковой площадки, что позволяет команде присутствовать “на передовой”.

Несмотря на удалённость от обычного места съемок, программа будет сниматься в присутствии зрителей.

“На съемки «Вечернего Урганта» на Байконуре приглашены около 170 зрителей – работников космодрома и жителей города Байконур.”, – сообщает пресс-служба “Первого канала”.

Также напомним, что 5 октября «Союз МС-19» стартует со следующим экипажем: командир – Антон Шкаплеров, пассажиры – режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.