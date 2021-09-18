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В Брянке во время голосования произошёл конфликт на избирательном участке №93.

Как сообщает, неприятная ситуация произошла в Брянском государственном университете. Согласно имеющимся сведениям, начали конфликт коммунисты. Так, они обвинили Сергея Малюка в том, что он пытался помешать Алексею Агапову осуществлять выполнение своих служебных обязанностей. Также было заявлено, что Малюк толкнул Агапова локтем.

Уточняется, что Малюк является председателем БРОО помощи детям «ГОЛОС СЕРДЦА». Агапов – лидер областного отделения ЛКСМ России.

В избирательный участок были вызваны полицейские, которые по прибытию занялись проверкой. Удар подтвердить не удалось. Но вместо этого было выявлено, что Агапов игнорировал соблюдение соцдистанции и не слушал просьбы Малюка отойти. В итоге между ними и начался конфликт.

Недавно мы рассказывали о том, что в Новосибирске женщина скончалась прямо на избирательном участке. Сообщается, что у 71-летней женщины неожиданно остановилось сердце.

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