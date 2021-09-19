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Французские власти должны как можно скорее признать воссоединение Крыма с Россией, заявил бывший депутат Национального собрания Мишель Вуазен.

Он побывал на Крымском полуострове в качестве наблюдателя на выборах в Государственную думу РФ. Помимо него, на голосовании присутствуют другие французские и сербские представители, которые следят за избирательным процессом.

Вуазен заявил, что санкции, которые были введены против России за воссоединение с Крымом, оказались выгодными только Москве. Запад только проиграл от этих ограничительных мер, потерял огромный рынок сбыта и множество других выгод.

По мнению Вуазена, Крым должен быть срочно признан территорией России. Экс-депутат призвал власти Франции задуматься над этим вопросом.

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