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Майкл Макфол, экс-посол Соединенных Штатов в РФ, заявил, что Алексей Навальный, российский оппозиционер, отказался встречаться с ним, когда он занимал свою должность дипломата.

Согласно его словам, все встречи американских дипломатов с российской оппозицией проводились по инициативе последних. Он добавил, что Навальный, который в настоящее время сидит в колонии строгого режима, и вовсе ответил отказом на возможную встречу с ним. Макфол отметил, что, будучи американским послом, он ни разу не общался с Навальным.

Бывший дипломат сообщил, что лишь раз совершенно случайно повстречал оппозиционера на мероприятии, посвященном двадцатилетию Moscow Times, где побеседовал с ним не больше 30-40 секунд. Макфол заявил, что Навальный поступал очень мудро, отказываясь от встреч с американскими чиновниками, так как в этом случае «кремлевские пропагандисты» использовали бы это в своих целях.

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