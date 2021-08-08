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Экзотический самолет-разведчик ВВС США WC-135W «Constant Phoenix» специализируется на поиске мельчайших радиоактивных следов в атмосфере. На этой неделе он провел поисковые маневры над Балтийским морем, которые во многих европейских СМИ были названы «подозрительными».

Как сообщает немецкое издание Flug Revue, американский WC-135W пролетел под позывным “Jake 21” из авиабазы Милденхолл (Великобритания) через воздушное пространство Нидерландов, Германии и Польши и проследовал над Балтийским морем почти до Стокгольма. Затем в воздушном пространстве Швеции четырехдвигательный реактивный самолет совершил явный переход в поисковый режим на малой высоте – 5000 футов (1524 метра). Он проходил аккуратно смещенными параллельными путями, покрывая своим полетом заданную для поиска область.

WC-135W, переоборудованный воздушного дозаправщика KC-135, способен с помощью выдвижных трубок брать в полете пробы воздуха из атмосферы и исследовать их на борту на предмет остатков радиоактивных частиц. Самолет может обнаруживать результаты произведенных ядерных испытаний, ядерных аварий и другие ядерные загрязнения даже на очень низких уровнях.

Текущая причина использования WC-135W официально не объявлена. Однако в основном это связывают с аварией, случившейся в начале августа у российской атомной подводной лодки «Орел» (класс «Оскар II»). У нее возникли проблемы с движением во время следования у берегов Дании, и в конечном итоге российский военный буксир отвел субмарину обратно в Балтийское море. Высказывалась версия, что этот инцидент стал поводом для тренировки самолета и экипажа WC-135W.

Норвежский веб-сайт «The Lookout» сообщил, что кратковременное повышение радиоактивности 4 августа у шведского острова Борнхольм в Балтийском море, вероятно, связано не с каким-то тренировочным полетом ВВС США, а явилось следствием испытаний вооружений с расщепляющимися материалами. На сайте предполагают, что исследованный в ходе полета «Constant Phoenix» радиоактивный след, скорее всего, тянется с северо-востока, примерно с Белого моря.

В то же время, как отмечает Flug Revue, карта текущих измерений комиссии ЕС по радиационной ситуации в Европе не показывала в этот период каких-либо необычных значений в регионе Балтийского моря или возле Стокгольма.

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