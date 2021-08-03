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Обозреватель немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер заявил, что Германии нужен сильный союзник, который сможет оказать сопротивление России.

Как отмечает Шуллер, сейчас часто поднимаются разговоры о необходимости разоружения, но, как он считает, страны ещё нескоро откажутся от атомного оружия.

Шуллер заявляет, что Россия с некоторых пор «развязывает» войны. А Германия, не владеющая атомным оружием, находится в Европе, которая соседствует с Россией. В случае вооружённого конфликта, как уверен обозреватель, Германия не сможет оказать сопротивление.

По этим причинам Германии нужен сильный союзник, которым является Америка. С США нужно сохранять «ядерное партнёрство» настолько долго, насколько это возможно и платить за это сотрудничество Шуллер предлагает добровольно. В частности, он отмечает, что за защиту, если потребуется, нужно давать немецкие самолёты и деньги, иначе США могут отвернуться от Германии.

В этом случае стране придётся рассчитывать только на свои силы, либо сотрудничать с Францией.

Недавно жители Германии раскритиковали кандидата в канцлеры Армина Лашета за обещание новых санкций в отношении России. Так, он заявил о вводе санкций, если Россия начёт использовать “Северный поток – 2” против Украины.

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  • Анна
  • 01.08.2021
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