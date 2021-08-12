Будущее Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга зависит от итогов сентябрьских выборов. Он сможет остаться до конца срока, если федеральный центр признает их «честными и прозрачными». В противном случае может быть инициирован процесс его снятия с должности.

Чувствуя угрозу, Беглов совместно с вице-губернатором Бельским лишил возможности зарегистрироваться на выборах всех «инакомыслящих» кандидатов. Кроме того, в Северной столице собираются создать независимый аналог Центра управления регионами (ЦУР) –по данным источник СМИ, за реализацию может отвечать Александр Бельский. Специалисты из Москвы и Петербурга запросили на реализацию проекта 60 миллионов рублей.

В то же время началась официальная «зачистка» кандидатов, когда-либо имевших связи с экстремистскими или нежелательными в России организациями. К примеру, от участия в выборах отстранили бывшего координатора петербургского «Штаба Навального» (экстремистская организация, запрещённая на территории РФ, иноагент) Ирину Фатьянову.

Вместе с тем отсеивают и кандидатов, не связанных с запрещёнными структурами. Тем не менее они стоят в оппозиции Смольному, а значит представляют опасность для чиновников. Избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидата от «Яблока» Илью Сиялова. Сначала до участия в выборах не допустили и действующего депутата Бориса Вишневского. Решение было изменено в последний момент.

С отказом столкнулись представители партии «Родина», идеи которой во многом противоречат позиции городских властей.

Стоит отметить, что Беглов имеет возможность влиять на работу избиркома через главу комиссии Наталью Чечину. Она близкая соратница губернатора, поэтому не исключено, что может пытаться помочь чиновнику остаться в должности до конца срока в 2024 году.

Однако в последнее время Беглов столкнулся с сильной критикой. К этому привели невыполненные обещания и опрометчивая городская политика. Информационное поле наводнили новости о проблемах с метрополитеном и сохранением исторических зданий. В 2019 году Беглов говорил о необходимости модернизировать ливневки, но работы так и не были начаты. Профильные комитеты решают проблемы только после различных чрезвычайных ситуаций

Губернатор стремится предотвратить регистрацию кандидатов, не одобренных Смольным. Провластные СМИ должны создать положительный образ Беглова, пока тот создаёт лояльное Законодательной собрание.