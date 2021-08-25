Украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на наблюдателей сообщило о гибели на Донбассе подполковника российских ВС Манакова Кагиза Александровича. Портал поясняет, что офицер был убит снайпером ВСУ.

Авторы публикации не уверены на все сто процентов в источнике, однако утверждают, что тело подполковника ВС РФ было вывезено с территории самопровозглашенных республик в Ростов-на-Дону. Там его поместили в морг госпиталя Южного военного округа.

Об офицере украинским журналистам известно, что он возглавлял 54-й разведцентр российских Вооруженных сил. Также сообщается, что подполковнику было 36 лет.

Больше никакой информации УНИАН не приводит. Также отсутствуют какие-либо официальные данные с российской стороны. Впрочем, Киев неоднократно подбрасывал подобные «достоверные сведения», которые в итоге оказывались фейком.