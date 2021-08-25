читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на наблюдателей сообщило о гибели на Донбассе подполковника российских ВС Манакова Кагиза Александровича. Портал поясняет, что офицер был убит снайпером ВСУ.

Авторы публикации не уверены на все сто процентов в источнике, однако утверждают, что тело подполковника ВС РФ было вывезено с территории самопровозглашенных республик в Ростов-на-Дону. Там его поместили в морг госпиталя Южного военного округа.

Об офицере украинским журналистам известно, что он возглавлял 54-й разведцентр российских Вооруженных сил. Также сообщается, что подполковнику было 36 лет.

Больше никакой информации УНИАН не приводит. Также отсутствуют какие-либо официальные данные с российской стороны. Впрочем, Киев неоднократно подбрасывал подобные «достоверные сведения», которые в итоге оказывались фейком.

Вам может понравиться

США допустили бомбовые и ракетные удары по своим бывшим базам в Афганистане

Соединенные Штаты косвенно снабдили радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) самолетами и вертолетами, сообщает портал Al-Arabiya. Также журналисты заявляют, что США намереваются нанести удар по талибам для уничтожения

Шойгу объяснил, почему НАТО отказывает соревноваться с Россией в “Танковом биатлоне”

Североатлантический альянс просто боится проиграть России и поэтому не выставляет свои боевые машины в «Танковом биатлоне» на Армейских играх. Кроме того, он еще и прислушивается к Соединенным Штатам, которые давно

Российские корабли, которые не пустили в испанский порт, зашли в порт Алжира

Корабли российского Северного флота, которые не пустили в испанский порт Сеута, зашли в порт Алжира в Африке. Заход включает в себя не только пополнение запасов, но еще и ряд протокольных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – пасмурно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – переменная облачность, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 26 °C | Подольск: погода, 25 августа – ясно, до 18 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 28 °C |